قبلة الغطاسين.. أسباب تدفعك لزيارة «مرسى علم» مدينة السحر والجمال

وترصد "الدستور" أبرز المعالم السياحية بمدينةمرسى علم:



ناشدت الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين المصريين بالخارج، بالذهاب إلى مدينة مرسى علم لقضاء إجازتهم الصيفية، في إطار دعم السياحة المصرية وتعريف المواطنين بالخارج حول أفضل المعالم السياحية في مصر.تقع مدينة مرسى علم على بعد 274 كم جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وهي تعتبر مركز خدمة للبعثات التعدينية، والآن بدأت تتحول لواحدة من أكبر المدن السياحية وهذا لما تتميز به من جمال شواطئها الصافية وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة.وتحتوي مرسى علم على قريتين رئيسيتن؛ برنيس (مدينة صغيرة تبعد 178 كيلو مترًا جنوب القصير، وهي إحدى أفضل الأماكن للسياحة العلاجية)، وأبو الحسن الشاذلي (وبها مركز إسلامي معروف).والمناخ الصافي لمرسى علم جعل منها مكانًا رائعًا لقضاء العطلات، حيث تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى 31 درجة مئوية وتتراوح في الصيف ما بين 20 إلى 35 درجة مئوية.وتجتذب مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر هواة الغطس والباحثين عن الراحة والهدوء، حيث تلتقي الشمس والماء مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجد السائح المتعة التي يصبو إليها في أي فصل من فصول السنة.بها أكبر تجمع فندقي على البحر الأحمر بمساحة 300 ألف متر مربع ويتكون من ثلاثة فنادق متصلة تضم 1000 غرفة ذات الخمس نجوم، وتبلغ المساحة التي شيدت عليها الفنادق 100 ألف متر مربع نحو 30% من مساحة الأرض، إلى جانب الحدائق والمطاعم وأماكن الترفيه وحمامات السباحة والملاعب الرياضية.ويقوم في مواجهة الفنادق مركز دولي للمؤتمرات يتسع لأكثر من 300 شخص، وتبلغ كلفة منتجع مرسى علم 200 مليون دولار.وبها مرفأ لليخوت صمم بواسطة أحد المكاتب العالمية المتخصصة يسع نحو 1000 يخت بأطوال تصل إلى 150 قدما، والمارينا مجهزة بكل الخدمات من خزانات الوقود وخطوط المياه والكهرباء والهاتف والفاكس.ويحوي المرفأ فندقا للغوص يقع على الجانب الأيمن من المارينا في بورت غالب، بحيث يمكن لهواة الغوص ربط قوارب الغوص الخاصة بهم مقابل الفندق تماما، ويتكون الفندق من 200 غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة اللازمة لممارسة هواية الغطس، وملحق به مركز عالمي للتدريب مزود بأحدث الأجهزة ويتيح موقع الفندق على المارينا سهولة زيارة أشهر مناطق الغوص في البحر الأحمر مثل جزر الزبرجد والأخوين وغيرها التي تتمتع مياهها بالحياة البحرية النادرة.كما أنشئ بالمدينة مطار دولي لاستقبال رحلات الطيران الدولية التي تنقل السياح من أنحاء العالم.ويوجد بهذه المدينة الصغيرة نادى الرماية المصري كما تضم استراحات وشاليهات عديدة وتقع على بعد 135 كيلو مترًا جنوبي القصير.واكتسبت مرسى علم شهرتها السياحية الكبيرة من طبيعة شواطئها الجميلة وكذلك المياه البحرية الثرية أمامها، خاصة ما يرتبط برياضة صيد الأسماك وترتبط مرسى علم بمدينة إدفو بطريق معبد يبلغ طوله 280 كيلو مترًا.- مارينا بورت غالب.. تمارس المارينا نشاطها منذ عام 2002. وهي تقدم مرسى لـ 1000 يخت ويصل طولها حتى 50 متر.التزلج على الماء بالطائرات الورقية في بحيرة وادي لحمي، على بعد 140 كلم جنوب مرسى علم، سيعثر المتزلجون المبتدئون على المكان الأمثل لتعلم التزلج على الماء بالطائرات الورقية، حيث بحيرة وادي لحمي الأسطورية التي توفر بيئة مثالية لممارسة هواية التزلج على الماء.