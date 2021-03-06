«التضامن»: 4 مليارات جنيه «نفقة».. وهذه إجراءات صرفها عبر المحمول

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن حجم المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة بلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد أحكام النفقة.وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن صرف النفقة من المحمول هى عبارة عن محفظة افراضية على الهاتف توضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، بدون استخدام نقود "كاش" وبدون حاجة لوجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.وأشارت إلى أن إجراءات الحصول على النفقة بالمحمول هي:-- التوجه لأحد فروع بنك ناصر، وملء استمارة الاشتراك في خدمة "تحويل النفقة عبر المحمول".- بعد ملء استمارة الاشتراك، سيكون من الضروري فتح محفظة ذكية، من خلال أي فرع لشركة المحمول التابعة لها المستحقة، لتتمكن من الحصول على النفقة من خلال هذه المحفظة.- بعد انتهاء مرحلة الاشتراك، ستتلقى المستحقة رسالة شهرية عبر هاتفها المحمول تخبرها بأن قيمة ما تحصله من النفقة أصبح في محفظتها الذكية، وهذه الرسالة ستتضمن كودًا، من خلاله تستطيع صرف النفقة من شركة المحمول.- المرحلة الأخيرة، هي التوجه لأي فرع لشركة المحمول الذي تتبعه المستحقة أو أي فرع يقدم خدمات فوري لتتمكن من صرف النفقة في وقتها.