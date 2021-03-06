الهند: إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 19 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الهند حتى اليوم السبت.ويقدر متوسط معدل التطعيم في الهند 780 ألفًا و868 جرعة في اليوم، ووفقًا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق الهند ٦ أعوام لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 7 أسابيع.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند 11.2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 ألفًا و548.وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند منذ عام وخمسة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة أو جرعتين.