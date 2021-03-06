حملة شرسة على مخرجة «نومادلاند» في بلدها الأم الصين

وجدت المخرجة كلويه جاو، أول آسيوية تفوز بجائزة "جولدن جلوب" بفضل فيلمها "نومادلاند"، نفسها السبت في قلب جدل في الصين قد يحرمها من عرض فيلمها في بلدها الأم.وكان "نومادلاند" الذي يتناول مجموعة "هيبيز" معاصرين يجوبون الولايات المتحدة في حافلاتهم، خرج منتصرا الأحد خلال حفل توزيع "جولدن جلوب"، إحدى أبرز الجوائز السينمائية الأميركية.وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم درامي كما نالت مخرجته كلويه جاو (38 عاما) جائزة أفضل إخراج.وقد أصبحت جاو المولودة في بكين والمقيمة في الولايات المتحدة، أول امرأة آسيوية في تاريخ "غولدن غلوب" تفوز بجائزة أفضل مخرج. وهي أيضا ثاني امرأة تحصد هذه الجائزة بعد باربرا سترايسند سنة 1984.وأثارت الجائزة الإعجاب في الصين مطلع الأسبوع، إذ نشرت وسائل الإعلام المحلية الكثير من مقالات المديح "للمخرجة الصينية" التي وصُفت بأنها "مفخرة وطنية".لكن سرعان ما عاد التداول في تصريحات منسوبة لكلويه جاو في مقابلة نشرتها مجلة أميركية سنة 2013 تضمنت انتقادا لبلدها الأم.وأكدت المخرجة بحسب ما تظهره لقطة مفترضة من الشاشة لهذا المقال، أن الصين "مكان يسوده الكذب".كما قالت في مقابلة أخرى انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن "الولايات المتحدة باتت بلدي".ولا تظهر التصريحات المنسوبة للمخرجة على مواقع الوسائل الإعلامية التي أجرت معها المقابلات المفترضة، لكنها أثارت موجة تنديد في الصين حيث وصف بعض مستخدمي الإنترنت كلويه جاو السبت بأنها "خائنة".كما أن وسم "نومادلاند" لم يعد موجودا على شبكة "ويبو" الاجتماعية الصينية، لكن المحادثات بشأن الفيلم ومخرجته بقيت من دون رقابة ظاهرة.ومن المقرر طرح فيلم "نومادلاند" رسميا في الصين في 23 ابريل. غير أن هذا التاريخ لم يعد ظاهرا على المنصات السينمائية الرئيسية في البلاد كما أن طرح الفيلم بات غير مؤكد، وفق مجلة "فراييتي" الجمعة.ولم يرد الاتحاد الصيني للسينما الفنية والتجريبية على الفور على اتصالات وكالة فرانس برس.