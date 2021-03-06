إصابة سائق خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

شهدت منطقة منشأة ناصر مشاجرة دامية أصيب على إثرها سائق بعدة جروح قطعية بالوجه والرقبه بسبب خلافات الجيرة.تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بشارع الجديد الدويقة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "بكرى خ" 41 سنة، ومقيم بمنشأة ناصر بدون إصابات، وابن عمه "سامح س" ٣٩ سنه سائق ومصاب بجروح قطعية بالرقبة والراس والذراع والقدم اليمنى واللذان أفادا بقيام كل من"أحمد ج"،" علاء ا"، "حماده ا" ومقيمين منشاه ناصر لم يتم ضبطهم بالتعدى عليهم بالسب والشتم والضرب واحداث إصابة الثانى بسلاح أبيض ولا يعلموا باقى بياناتهم وذلك بسبب خلافات على الجيرة.كلفت وحدة مباحث القسم بضبط الطرف الثانى والسلاح الابيض وتم تحرير المحضر اللازم.