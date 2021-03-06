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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

السبت 06/مارس/2021 - 01:15 م
حملات نظافة
حملات نظافة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهدت محافظة أسيوط، استمرار حملات النظافة والتجميل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة بالقرى والمراكز والاحياء وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة، فضلًا عن رفع القمامة وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وترأس محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط حملة مكبرة لاستكمال اعمال النظافة والتشجير والدهانات بشوارع وميادين بالحى للحفاظ على المظهر الجمالى واستهدفت الحملة تشجير وازالة الملصقات ورفع تجمعات القمامة من محيط ميدان المحطة وسلم المشاة بكوبرى الهلالى واعادة دهان الحوائط وازالة كافة المخالفات والملصقات الموجودة اسفل الكوبرى على ان تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف الشوارع والميادين.

كما شهد مركز الغنايم بأسيوط حملة مكبرة برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وبمشاركة نائبه مصطفى على ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى النظافة والاشغالات واستهدفت قرى المركز وتم رفع مخلفات بالوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة ومتابعة أعمال تبطين ترعة النزلة بطول ٦كيلو متر ومتابعة تركيب اعمدة الإنارة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وكذلك متابعة حالة إزالة لسور بالطوب الابيض على ارض زراعية بقرية المشايعة كما تمت متابعة الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بإشراف الإدارة البيطرية بمركز الغنايم وناقش رئيس المركز خطة مكافحة الكلاب الضالة مع مدير الإدارة الزراعية ومدير الإدارة البيطرية وإدارة البيئة بمجلس مدينة الغنايم.

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