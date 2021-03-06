مصر تسجل أعلى إنتاج شهري من البترول والغاز منذ 11 شهرا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر مؤخرًا أعلى إنتاج شهري من البترول والغاز الطبيعي منذ بداية جائحة كورونا، حيث قفز الإنتاج المحلي إلى حدود 6.709 مليون طن خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ 11 شهرا.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن مصر حافظت على فائض شهري من المواد البترولية والغاز الطبيعى بقيمة تخطت النصف مليون طن على مدار الأشهر الماضية ولم تسجل عجزا طوال أشهر الجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي خلال عام 2020 سجل 76.446 مليون طن مقابل 71.800 مليون طن استهلاك خلال الفترة نفسها من العام محققًا بذلك فائض قدره 4.646 مليون طن خلال عام.وأشار إلى مواصلة ارتفاع الإنتاج الشهري من البوتاجاز إلى حدود 157.3 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 150.6 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفعت الكميات المستوردة من 158 ألف طن لـ 185 ألف طن، لتعوض بذلك الارتفاع فى الاستهلاك من 333.9 ألف طن لـ 336.6 ألف طن، موضحًا أنه لا توجد أى أزمات فى توافر كميات البوتاجاز وانما لدينا فائض بلغ 5.7 ألف طن فى الشهر.