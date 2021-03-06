بريطانيا: إعطاء 22.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء4ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ354 ألفا و184 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 7 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 11 أسبوعا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 22ر4 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا إلى 124 ألفا و495 حالة حتى الآن.ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.