طلاب شبرا: «الفيزياء والفلسفة مفيش أسهل منهم»

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس حي شبرا، من أداء امتحان مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني من خلال «التابلت»، وسط رضا تام من الطلاب عن مستوى الامتحانات.وقال "هشام" طالب بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين إن مادة الفلسفة جاءت أسئلتها سهلة ومباشرة ولم تخرج عن المتوقع.أما بالنسبة لمادة الفيزياء أضاف: "كنت قلقان منها للغاية لكن تفاجأت بسهولة الامتحان والأسئلة في مستوى جميع الطلاب، متابعا: "لو طالب في ابتدائي هيحلها".وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.