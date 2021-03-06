مصر للطيران تسير 62 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، 62 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية، و16 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من 5794 راكبًا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، ميلانو، جينيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، أديس ابابا، الشارقة، أربيل، عنتيبي، الخرطوم، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.