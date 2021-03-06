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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتابعان اختبارات المتقدمين لـ«ابدأ حلمك»

السبت 06/مارس/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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ختاما لفعاليات اليوم الثانى من احتفالات اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021؛ تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اختبارات القبول بورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح، كما شهدا عرض "جنة هنا" والذى يأتى ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال وذلك بقصر ثقافة بورسعيد، وبحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبد الدايم إن بورسعيد إحدى المحافظات التى تنفذ بها المرحلة الثانية من "ابدأ حلمك" الهادف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف ربوع مصر باعتباره أحد مسارات الثقافة للمساهمة في خلق أجيال جديدة تعيد الازدهار للمسرح المصري، وأثنت على آليات اختبار المتقدمين للالتحاق بالورشة، وأبدت سعادتها بطموحات الشباب وإصرارهم على تحقيق أحلامهم وإثبات مواهبهم فى مجالات فنون المسرح المتعددة، مثمنة جهود لجنة الاختيار وفريق عمل المشروع، مؤكدة ثقتها فى قدراتهم على نقل خبراتهم إلى الدارسين الواعدين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في محافظات أسيوط، الفيوم، والشرقية، شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.

كما أشادت بعرض "جنة هنا" الذى تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة وألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى الجمعى، مضيفة أن خطط عروض مسرح المواجهة والتجوال تعمل على إنتاج وتقديم أعمال تنويرية تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب وتعمل على توعية الأفراد وتطوير الإدراك.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" تشمل محافظات "بنى سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان"، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر مارس الجارى حتى أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة فى المحافظات الخمس خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.

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