التحقيق مع 4 متهمين بحيازة تماثيل أثرية بالنزهة

تباشر نيابة النزهة الجزئية، التحقيقات في اتهام 4 أشخاص بحيازة تماثيل يشتبه في أثريتها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبي "يشتبه في أثريتهما"، 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين احتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكتروني، وأنه كان في سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.