تامر كرم ينعى سوسن ربيع: «من ألطف الناس اللي قابلتها»

نعى المخرج تامر كرم، الفنانة القديرة سوسن ربيع التي توفيت منذ ساعات قليلة.وكتب تانر كرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى أنعي الفنانة القديرة سوسن ربيع داعيًا المولي عز وجل أن يغفر لها ما تقدم من ذنب وأن يرحمها بكامل رحمته، لا تحرموها من الدعاء كانت من ألطف وأحسن الشخصيات التي قابلتها".ومن أعمال سوسن ربيع مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال، وكان آخر أعمالها مسرحية المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.يذكر أن اخر أعمال المخرج تامر كرم المسرحية هي مسرحية الملك لير التي قام ببطولته عدد كبير من النجوم علي رأسهم الدكتور يحيي الفخراني وكل من أيمن الشيوي ورانيا فريد شوقي وآخرون.