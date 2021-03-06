90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين الحكومة والمتمردين في اليمن

أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة، وفق مصادر حكومية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية منذ حوالى شهر.وقال المصادر الحكومية لوكالة فرانس برس إن المعارك اندلعت على ست جبهات، مشيرة الى أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل الى جانبها يبلغ 32.