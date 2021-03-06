«الثقافة العراقية»: زيارة البابا فرنسيس إشاعة للمحبة والسلام

أكدت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، أن زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، تمثل انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح والالتزام بالأخلاق السامية لأجل التعايش السلمي وإحلال السلام في العالم.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إلى أنها تبارك اللقاء التاريخي بين المرجع الشيعي علي السيستاني وقداسة البابا فرانسيس في النجف، وتثمن رسائل التسامح والمحبة والدعوة لإرساء دعائم السلام بين كل المكونات والأديان في أرض الرافدين.