عقب وفاتها بكورونا.. أبرز المعلومات عن الفنانة سوسن ربيع

بعد مسيرة فنية، رحلت الفنانة سوسن ربيع، عن عالمنا، اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومنعها المرض من أن تشارك في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل"، أمام الفنان سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا منذ أيام، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.- ولدت سوسن إبراهيم ربيع في 7 يونيو 1962 بالقاهرة.- تألقت في كثير من الأعمال السنيمائية، والتلفزيونية.- اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.- شاركت في فوازير المناسبات 1988.- بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون.- شاركت في مسلسل برج الحظ، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار.- قدمت سوسن ربيع العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة، والناس والفلوس، وأدركني يا دكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.- حصلت على ليسانس آداب جامعة عين شمس.- لديها من الأبناء محمد خريج كلية الاعلام قسم إذاعة وتلفزيون، ومنة الله طالبة بكلية الاعلام.- عقب مهاجمة كورونا لجسدها اعتذرت عن المشاركة في آخر أعمالها الفنية "المتفائل"، واستبدلها المخرج بالفنانة سميحة عبد الهادي.