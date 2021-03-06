ضبط تشكيل عصابي متهم بقتل عامل أثناء محاولة سرقة مزرعة مواشى بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط تشكيل عصابى، قتل عاملًا أثناء محاولة منعهم من سرقة مواشى من حظيرة جاره فى الأرض الزراعية بدائرة مركز شرطة إدكو.تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، إنه أثناء وجود"أحمد.ح.ب"، (35 عامًا)، داخل مزرعة مواشى بمنطقة الإصلاح الزراعى بمركز ادكو، فوجىء بأفراد تشكيل عصابى يقتحمون المزرعة لسرقة المواشى، وعند محاولته مقاومتهم اعتدوا عليه مما أدى إلى وفاته.أشرف اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة على فريق البحث فى القضية، وتمكن الرائد عمرو أبو يونس رئيس مباحث ادكو من التوصل إلى الجناة بعد تتبع خط سيرهم، وضبطوا أثناء اختبائهم فى مدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية، وتبين أن متهمان منهما عاينا موقع الحادث قبلها بيوم، ودبروا لارتكاب الجريمة لسرقة المواشى، واصطحبوا سائق سيارة نقل، وعندما دخلوا الحظيرة فوجئوا بالمجنى عليه فضرباه بعتلة على رأسه وخنقوه بشال كان يرتديه، ثم سرقوا المواشى وفروا إلى مدينة برج العرب، وباعوها لمتهم رابع.ألقت المباحث القبض على المتهمين الأربعة، وتجرى التحقيقات معهم بمعرفة نيابة شمال دمنهور.