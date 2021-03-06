تقرير: تايلاند تعتزم توزيع مساعدات مالية جديدة

ذكر تقرير إخباري أن تايلاند تعتزم إجراء جولة ثالثة من الإعانات النقدية للفئات ذات الدخول المتدنية لتعزيز الاستهلاك الخاص والحفاظ على الزخم في التعافي الاقتصادي.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن كريسادا تشينافيتشارانا الأمين الدائم لوزارة المالية أن الوزارة لم تبت بعد في المقدار الذي سوف توزعه وعدد المستفيدين الذين سوف تشملهم أحدث مرحلة مما يطلق عليه برنامج "دعم الدفع المشترك".وقال كريسادا إن وزارة المالية قد تستخدم الأموال المتاحة من برنامج تحفيزي بقيمة تريليون باهت (33 مليار دولار) جرى الكشف عنها العام الماضي للتصدي لجائحة فيروس كورونا.وفي ظل أن محفزا النمو الرئيسيين وهما التجارة والسياحة مازالا في ركود، وزعت الحكومة بالفعل مليارات الدولارات في صور مساعدات نقدية مباشرة على أكثر من 30 مليون مستفيد لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار الفيروس.وبموجب برنامج السداد المشترك، تدعم الحكومة 50 % من قيمة الأغذية والمشروبات وغيرها من المشتريات من باعة التجزئة الصغار المسجلين بما يصل إلى 150 باهت للشخص في اليوم.وقال كريسادا إن البرنامج سوف يتم توسيعه ليشمل الخدمات العامة مثل النقل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة بانكوك بوست.