ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشيو لـ 20 قتيلا و30 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 20 قتيلا و30 مصابا.وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق على عدن - في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسئولية هذا الهجوم الإرهابي.وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت قرب مطعم شعبي في مقديشيو، ما تسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا.وقال شهود ووسائل إعلام رسمية "إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار، الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان، كما انهارت بعض المنازل الواقعة بالقرب من المطعم بعد انفجارها".