انتشار مكثف للأمن العراقية بنينوى استعدادا لزيارة الفاتيكان غدا

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية انتشار القوات الأمنية بشكل مكثف في عموم مدينة الموصل والمدينة القديمة، استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، غدا الأحد.وقال مدير شرطة نينوى العميد ليث الحمداني - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم السبت - إن "الاستعدادات الأمنية تجري على قدم وساق من قبل قيادة عمليات نينوى استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان".