رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 01:03 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
طباعة
أشاد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بالهدوء والالتزام والاستقرار وتوفير الراحة والطمأنينة لكافة الطلاب التي تشهدها اللجان الامتحانية داخل جامعة القناة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وانطلقت صباح اليوم بداية الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020-2021، وشهدت الجامعة اليوم امتحانات بكلية التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الصيدلة وكلية السياحة وكلية الألسن وكلية التجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى للتمريض.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن الامتحانات مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا تلك الإجراءات التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات، موضحًا مدى التزام الطلاب بتنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات بدايه من الدخول من البوابات وأثناء تواجدهم داخل اللجان حتى الخروج مرة أخرى من بوابات الجامعة.

ومن جهته، اطمأن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة من تحقيق الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، مستطلعًا آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

وعلى جانب آخر، حرص شقيدف وهدى فرج، أمين عام الجامعة، على متابعة دخول الطلاب صباحًا من بوابات الجامعة المختلفة للاطمئنان على عدم وجود أي تزاحم والتزام الجميع بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والمرور من على بوابات التعقيم الإلكترونية.
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)
الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

باحث في الانثروبولوجيا الثقافية: «شم النسيم» عيد مصري أصيل

«الناشرين المصريين» ينتهي من مراجعة اللائحة الداخلية

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط