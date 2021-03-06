الهدوء يسود لجان جامعة القناة.. وإجراءات احترازية مشددة (صور)

أشاد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بالهدوء والالتزام والاستقرار وتوفير الراحة والطمأنينة لكافة الطلاب التي تشهدها اللجان الامتحانية داخل جامعة القناة.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان.وانطلقت صباح اليوم بداية الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020-2021، وشهدت الجامعة اليوم امتحانات بكلية التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الصيدلة وكلية السياحة وكلية الألسن وكلية التجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى للتمريض.وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن الامتحانات مستمرة وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا تلك الإجراءات التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات، موضحًا مدى التزام الطلاب بتنفيذ تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات بدايه من الدخول من البوابات وأثناء تواجدهم داخل اللجان حتى الخروج مرة أخرى من بوابات الجامعة.ومن جهته، اطمأن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة من تحقيق الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، مستطلعًا آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.وعلى جانب آخر، حرص شقيدف وهدى فرج، أمين عام الجامعة، على متابعة دخول الطلاب صباحًا من بوابات الجامعة المختلفة للاطمئنان على عدم وجود أي تزاحم والتزام الجميع بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والمرور من على بوابات التعقيم الإلكترونية.