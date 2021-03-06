لتمكين الشباب والمرأة.. مذكرة تفاهم بين «الاتصالات» وكفر الشيخ

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا وإتاحة ثقافة التعلم الالكتروني وبناء المجتمعات المعرفية، ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين، ويشمل نطاق عملها توعية 1000 سيدة وفتاة بالشمول المالى والإنترنت الآمن، وتمكين 500 سيدة وفتاة على أساسيات الشمول والاستقلال المالى والتعريف بالخدمات التى تقدّمها الهيئات الحكومية فى هذا الشأن، والمساهمة فى فتح حسابات مصرفية موائمة لاحتياجاتهم فى البريد المصرى أو أحد البنوك المصرية، وكذلك تمكين رائدات المعرفة ورائدات الاعمال بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم مهاراتهم فى مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت لعدد 50 رائدة معرفية أو أعمال، بالاضافة الى تهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكتروني على شبكات التواصل المجتمعى.كما تنص المذكرة على التعاون فى دعم وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية توائم احتياج سوق العمل الحر وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة، بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة، كما سيتم التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى صناعة التعلم الإلكترونى وتطوير مهارات العاملين بها وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ على برامج إنتاج المحتوى.وتتضمن المذكرة أيضا استخدام خدمات وتطبيقات منصة "كنانة أونلاين" فى بناء المجتمعات المعرفية أونلاين" بمشاركة المجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية والخاصة، وكذلك الخبراء من الأفراد كل مجالات التنمية ولكل فئات المجتمع داخل المحافظة بهدف تهيئة وتطوير بوابة المحافظة للتنمية الشاملة، لتشمل عدة مواقع فرعية خاصة بديوان المحافظة، وتهيئة وتطوير قواعد بيانات المجتمع المدني، وكذلك مواقع لمشروعات ومبادرات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.وقعت مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.