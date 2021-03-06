اعتقال 40 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة في تركيا

أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 40 شخصًا بينهم طلاب عسكريون سابقون، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية اليوم السبت.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد استهدفت العملية الأمنية 7 ولايات تركية على رأسهم العاصمة أنقرة، وأسفرت عن اعتقال 40 شخصا، من بين المعتقلين 19 ضابطًا وضابط صف، لا يزالون في الخدمة بقيادة القوات البحرية و30 طالبًا عسكريًا مفصولين ومدني واحد.ووجهت إلى الجميع تهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، فيما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي في القضية.ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو وقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.