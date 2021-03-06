شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، شهد شبورة مائية في الساعات الأولى، بالقرب من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وتستمر في التكون بشكلٍ ملحوظ يومي الأحد والاثنين المقبلين.وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس غدا الأحد سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري كما أن حركة الرياح ستكون معتدلة، فيما سيكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة غدا ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.وتابع أن طقس الاثنين سيشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، كما سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، قبل أن تصل درجات الحرارة إلى ذروة ارتفاعها الاثنين المقبل،.فيما يشهد الثلاثاء المقبل ارتفاع درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات مئوية، حيث سيكون الطقس حارًا نهارًا باردًا ليلًا، كما أن درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة الأربعاء المقبل، فيما ستكون الحرارة جنوب البلاد 33 درجة مئوية، مؤكدًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الأربعاء المقبل.وكانت الأيام الماضية قد شهدت اضطرابًا في الطقس بشكلٍ ملحوظ، حيث ازدادت برودة الطقس بشكل كبير وانخفضت درجات الحرارة وتبعها أمطار غزيرة ومتوسطة على كل محافظات مصر، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس.