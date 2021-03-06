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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مدير مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

السبت 06/مارس/2021 - 12:59 م
ضبط مدير مخبز
ضبط مدير مخبز
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين فى القليوبية، من ضبط مدير مسؤول عن مخبز بلدي، اخترق منظومة الخبز باثبات عمليات صرف وهميه للخبز والاستيلاء على اموال دون وجه حق تحرر محضر بالواقعه وجارى العرض على النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مدير مسؤل عن مخبز بلدى لقيامه باختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز وبلغ ما تم الاستيلاء عليه مبلغ قدرة 988٫566 جنيه.

كما شنت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى حمله على محلات الجزارة اسفرت عن ضبط 7 محلات كزارة تقوم بعرض لحوم عليها اختام مزورة كونها تم ذبحها خارج المحازر الحكوميه وبلغ المضبوطات من اللحوم 178 كيلو كما تم ضبط 35 كيلو اسماك أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى كما تمكنت الحمله من ضبط 2 مكمورة فحم نباتى لعدم وجود سجل بيئى

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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