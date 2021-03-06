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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الاتصالات: إنشاء مركز تدريب رقمي بكفر الشيخ بـ 100 مليون جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 12:58 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه سوف يتم انشاء مركز تدريب وابداع رقمي بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه، لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلي بالمحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس، وإمدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل في قرى المركز.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير لمحافظة كفر الشيخ افتتاح مكتبي بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالإضافة الى عقد لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عدد من مستفيدي البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.

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