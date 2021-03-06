بمليار جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه الحامول بالمنوفية

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد الوزراء ومحافظ المنوفية، مشروع محطة مياه الحامول، والذي يعد مشروعا عملاقا في مجال مياه الشرب بالمنوفية، والتي نفذته شركة المقاولون العرب، بتكلفة مليار جنيه لخدمة المواطنين في القرية والقري المحيطة بها ولتحسين جودة المياه.وكان رئيس مجلس الوزراء، قد زار قرية شما بالمنوفية ومعرض المنتجات اليدوية في القرية الذي تنظمه وزارة التضامن للمنتجات التراثية كمنتجات الصدف، التي ينتجها أبناء قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.ورافق رئيس الوزراء أثناء زيارته المنوفية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من المسئولين وأعضاء مجلسي " النواب والشورى"، ومن المقرر أن يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المشروعات بالمحافظة.