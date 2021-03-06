الشرطة التركية تعتقل 14 عاملًا احتجوا على تسريحهم من العمل

ألقت قوات الشرطة التركية، اليوم السبت، القبض على 14 عاملًا في مدينة قوجه علي، بعد اعتصامهم أمام مستودع ميجروس شكربنار في أعقاب قرار الإدارة بتسريحهم من العمل بإجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا لما نقله موقع «100 تي في» التركي.ووفقا للموقع فقد جاء العمال أمام المصنع في الصباح الباكر، واستخدموا مكبرات الصوت لاستعراض شكواهم، فيما انتظرت قوات الشرطة في المنطقة لأسباب احترازية، ومن ثم قام العمال بإغلاق الطريق، وتدخلت فرق الشرطة وقامت باعتقال 14 من العمال الذين قاموا بالاحتجاج، وكان عمال مستودع قد بدأوا احتجاجاتهم بعد تسريحهم من العمل بإجازة غير مدفوعة الأجر قبل 10 أيام.