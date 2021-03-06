صرف 35% من «تموين مارس»

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.وأوضحت أنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر مارس الجاري حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.