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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
أهالي بني محمديات
أهالي بني محمديات
أسيوط – محمد أبو شادي:
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وسط حالة من الحزن والأسى شيع أهالي قرية بني محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات والذي راح ضحيته 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين.

وشهدت مدافن قرية بني محمديات حضور الآلاف من أهالي القرية والقري المجاورة لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير وسط صرخات النساء وبكاء الأطفال والكبار.

واتشحت القرية بالسواد منذ أن وصل خبر وقوع حادث سير على طريق الكريمات أدى إلى وفاة 18 شخص وإصابة 5 أخرين، وعلى الفور انتقل أهالي الضحايا إلى موقع الحادث للتعرف على ذويهم.

وقام أهالي القرية بمواراة جثامين "محمود محمد سيد عبد الله 31 عامًا، ومصطفى صفوت خلف 6 سنوات، ومحمد صفوت خلف، ووعد صفوت خلف، وجيهان محروس، وعبد الباسط محروس، وأحمد عاطف عبد الحافظ" بمدافن العائلة بقرية بني محمديات بأسيوط.

وقال حامد علي من أهالي قرية بني محمديات إن المتوفية جيهان محروس حضرت إلى أبنوب لأداء أطفالها الامتحانات وعقب انتهائهم توجهت إلى القاهرة لكونها تقيم هناك نظرًا لعمل زوجها.

وأضاف حامد أن الحادث مثل فاجعة على جميع أهالي القرية والقرى والمجاورة خاصة وأن جميعهم الضحايا سمعتهم طبية ومحبوبون لدى الجميع.

وشارك المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، في تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب رافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي إنه تم تكليف جميع الجهات التنفيذية بسرعة توفير كافة المساعدات اللازمة لأسر الضحايا وتقديم العون الكامل لهم، مؤكدًا أن الحادث كان فاجعة أصابت مصر أجمع.

هذا وقد قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الازمات بمحافظة الجيزة يفيد وقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط،بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف مما اسفر عن وفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط،وتم نقل جثث الضحايا الى مشرحة مستشفى العياط واطفيح بالجيزة ونقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ابنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لاسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الازمة فضلا عن تقديم كافة الدعم للمصابين.

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