2557 إصابة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، تسجيل ٢٥٥٧ إصابة جديدة، و٢٥ حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ ٤٧٢ ألفا و٨٧١ حالة، تعافى منها ٤٤١ ألفا و٣٠٩ آلاف حالة.. بينما توفى ٨٦٩٤ حالة.وأضاف البيان أنه يتواجد في المستشفيات ١٤٥١ حالة، منها ٣٢٢ حالة في وحدات العناية المركزة.وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورجنلاند ٩٢، وكارينثيا ١٥٩، والنمسا السفلى ٥٥٧، والنمسا العليا ٣٤٩، وسالزبورج ٢٢٣، وستيريا ٤٧٢، وتيرول ١٤٣، وفورارلبرج ٣٨، وأخيرا العاصمة فيينا ٥٢٤ حالة.