الموافقة على إقامة 3 محطات رفع صرف صحي بقرى وادى النطرون
السبت 06/مارس/2021 - 12:54 م
البحيرة معوض هويدىطباعة
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة 3 محطات رفع صرف صحي على مساحة 400 م٢ لكل محطة ارض املاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والواقعة بقرى بنى سلامة – كفر داود – الحمراء وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع.
وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة 2012مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة 2012مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.