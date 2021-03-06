الموافقة على إقامة 3 محطات رفع صرف صحي بقرى وادى النطرون

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة 3 محطات رفع صرف صحي على مساحة 400 م٢ لكل محطة ارض املاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والواقعة بقرى بنى سلامة – كفر داود – الحمراء وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع.وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة 2012مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.