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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الاتصالات يتفقد منظومة المراقبة بغرفة أزمات كفر الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 12:53 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
عمرو الشامي
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تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات لمراقبة الشوارع، ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ويأتي ذلك بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فورًا تنسيقًا مع الأجهزة المعنية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير افتتاح مكتبي بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالإضافة الى عقد لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عدد من مستفيدي البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.

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