«الصحة» تطلق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» غدا

أعلنت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية غدا الأحد بمناطق قرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، ومركز إطسا محافظة الفيوم، وبني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والزيرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.