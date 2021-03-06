«تريلا وميكروباص محطم».. القصة الكاملة لحادث الكريمات

أطفال ضحايا ووفيات وميكروباص محطم، مشاهد من حادث الكريمات الذي أودى بحياة 20 شخصًا نتيجة إصابتهم بإصابات متنوعة ما بين نزيف داخل فى مناطق متفرقة من الجسد من بينها الصدر والبطن والمخ، وإصابة 3 أشخاص.البداية أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" يقودها سائق من بنى سويف، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها.تخطت السيارة الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدمت بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعرض سائق السيارة النقل في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 20 شخصا وأصيب 3 آخرين على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات وبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.وكشف السائق المتسبب في الحادث كواليس الحادث خلال استجوابه أمام الأجهزة الأمنية، بالجيزة، وأكد أن الحادث وقع دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها واصطدامها بميكروباص.نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث طريق الكريمات، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، “إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.