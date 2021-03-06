أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات
السبت 06/مارس/2021 - 12:51 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ 3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 8 جنيهات.
الكوسة 5 جنيهات.
الخيار 4 جنيهات.
الجوافة 8.50 جنيه.
الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
الفلفل الألوان 12 جنيها.
البسلة 9 جنيهات.
الليمون 15 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
الموز البلدى 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 7.5 جنيه.
الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ 3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 8 جنيهات.
الكوسة 5 جنيهات.
الخيار 4 جنيهات.
الجوافة 8.50 جنيه.
الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
الفلفل الألوان 12 جنيها.
البسلة 9 جنيهات.
الليمون 15 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
الموز البلدى 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 7.5 جنيه.