«الاستثمار الأوروبي»: بداية محدودة للصندوق الأوروبي لمواجهة كورونا

ذكر بنك الاستثمار الأوروبي، أن صندوقا أوروبيا للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الذي تم إنشاؤه في بدء أزمة فيروس كورونا، يشمل مساعدة محدودة للغاية حتى الآن.وكان من المفترض أن يجمع الصندوق 200 مليار يورو(238 مليار دولار)، لكن تم توقيع عقد تمويل فقط بقيمة مئة مليون يورو، بنهاية يناير الماضي.وكانت هناك شهور من التأجيل في إنشاء الصندوق، الذي اتفقت عليه دول الإتحاد الأوروبي في إبريل 2020، في إطار صفقة بقيمة 540 مليار يورو.ووصف رئيس البنك، فيرنر هوير الصندوق في ذلك الوقت بأنه "استجابة في الوقت المناسب وهادفة للشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم".وأضاف البنك أن الطرح البطئ كان ناتجا عن تأجيل في إيداع الدول الأوروبية المال في الصندوق وتأجيل لاحق في موافقة المفوضية الأوروبية، وجاءت الموافقة النهائية على الصندوق في ديسمبر الماضي.