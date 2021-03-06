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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبات مطروح: الامتحانات سهلة وتعتمد علي الفهم أكثر من الحفظ

السبت 06/مارس/2021 - 12:50 م
مدرسة الشهيد طه ساطور
مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية
ياسمين شعيب
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شهدت مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة بمحافظة مطروح، فرحة بين طالبات الصف الأول الثانوي وذلك عقب الانتهاء من الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء.

وأكدت غفران مجدي، طالبة الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد طه ساطور، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، قائلة "السيستم كويس وموقعش ".

فيما أشارت حبيبة محمد، طالبة الصف الأول الثانوي، أن امتحان الفلسفة والفيزياء في مستوي الطالب المتوسط ويعتمد علي الفهم اكثر من الحفظ.

منة جهتها قالت شهد طه، طالبة بالصف الأول الثانوي، أنها أدت الامتحان وسط إجراءات احترازية، موضحة " امتحان الفلسفة كويس والفيزياء معرفتش ادخل على السيستم ".

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