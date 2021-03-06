الكهرباء: 20.4 ألفا ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت بلغت 20 ألفا و450 ميجا وات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد - في نشرته اليومية، اليوم السبت - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و750 ميجا وات، مقابل 23 ألفا و400 ميجا وات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألف ميجا وات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.