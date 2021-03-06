الهجرة العراقية: لقاء الفاتيكان بالسيستاني سيخلده التاريخ

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، إن اللقاء التاريخي الذي جرى صباح اليوم السبت بين قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، والمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في النجف، سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال.وأضافت جابرو - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه "جرى اليوم لقاء أهم قطبين في عالم السلام والحكمة والنقاء الروحي، قداسة البابا فرنسيس وسماحة المرجع السيستاني"، معربة عن أملها بأن تصل رسالة السلام إلى كل شعوب الأرض.