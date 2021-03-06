يلتقي أصدقائه ويشكر موظفيه.. «البابا فرنسيس» مزيج من البساطة واللُطف













• الاستيقاظ مبكرًا













• مائدة إفطار بسيطة













• العودة إلى مقر إقامته









• الرد على الرسائل المؤثرة









• لقاء الأصدقاء













• وجبة الغداء والقيلولة













• يتأكد من شكر موظفيه









• النوم والقراءة

احتلت الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق صدارة عناوين الصحف العالمية؛ حيث تعد هي المرة الأولى له لزيارة هذه الدولة منذ توليه البابوية، كما أنها جاءت في ظروف قاسية يشهدها العالم من تفشي وباء كورونا، ووسط تصعيد أمني جراء سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية.ودأب البابا فرنسيس خلال زياراته المتعددة لأماكن مختلفة حول العالم على تقديم رسائل سلام وأخوة بين الجميع لتكون عونًا في الصراعات الدامية التي يشهدها العالم، حتى أنه يشار إليه في الكثير من الأوقات بكونه بابا المحبة والبساطة.ولعل هذا النمط البسيط من الحياة تمتد مع بابا الفاتيكان في يومه العادي، وليس أمام الجموع فحسب. لذا سنصحبكم في جولة حول نمط حياة البابا فرنسيس في يومه المليء بالكثير من اللطف والنظام الصارم في الوقت نفسه.يتجه البابا فرنسيس في السابعة صباحًا إلى كنيسة سانتا مارثا، لصلاة القداس مرتديًا ثيابًا طقسية بسيطة. بدلًا من الدخول بشكل كبير مع حاشية محيطة، ويكتفي بالتسلل من الأبواب الجانبية حتى لا يلتف حوله أحد.ويحرص البابا قبل مغادرته الكنيسة الترحيب شخصيًا بكل شخص تجمع خارج في الردهة.بعد القداس، يشق البابا فرانسيس طريقه إلى كافيتيريا الفندق لتناول الإفطار عادة في حوالي الساعة الثامنة صباحًا.لدى البابا مائدة "عادية" لتناول الإفطار والغداء والعشاء، ولا يأكل بمفرده أبدًا. يرافقه عدد قليل من الضيوف، بينما يجلس الزوار الآخرون في قاعة الطعام.ويحتوي فطار بابا الفاتيكان في العادة على عصير برتقال طازج و(عجينة السفرجل) وهي تشبه الجيلي، ومشهورة في العدديد من البلدان.إذا لم يكن لدى البابا فرنسيس يوم مليء باللقاءات الرسمية، فسوف ينسحب بعد الإفطار إلى مقر إقامته في سانتا مارتا بالطابق الثاني. ووفقًا للصحفي أنطونيو سبادارو نقلها إلى موقع ranker، "المكان بسيط، متقلب. مساحة العمل التي يشغلها المكتب صغيرة".ثم ينشغل البابا بقراءة أو تلاوة المسبحة أو السفر إلى القصر الرسولي لمخاطبة الجماهير الرسمية.يحب البابا فرانسيس أن يكون مسؤولًا عن روتينه البابوي قدر الإمكان. يقرر من يراه وإلى متى.في كثير من الأحيان، يحجز البابا المواعيد بنفسه عبر الهاتف، وإذا تلقى رسالة يشعر بأنه متأثر بها بشكل خاص، فسيتصل بالمرسل مباشرة.غالبًا ما يقضي البابا أيام الأحد في التواصل مع أصدقائه من الأرجنتين، بمن فيهم أولئك الموجودون في السجن الذي اعتاد زيارته أثناء إقامته هناك.يعود البابا فرانسيس في الغالب إلى غرفة طعام سانتا مارتا حوالي الساعة 1 بعد الظهر لتناول طعام الغداء الذي يفضله على طراز تراتوريا الإيطالية، ومع ذلك فهو لا يضع قواعد صارمة لمأكولاته، بل يأكل بسعادة أي شيء يقدم له.لكنه مغرم بشكل خاص بالبيتزا الإيطالية ويحبها بالتحديد بعد مشاهدة فريقه المفضل لكرة القدم، سان لورينزو، يلعب في مدينته بوينس آيرس.كما أنه يحب بشكل خاص وجود أي شيء حلو على المائدة. غالبًا ما يجلب له أصدقاؤه الأرجنتينيون - بسكويت مغطى بالشوكولاتة ومحشو بدولسي دي ليتشي.أما مشروبه المفضل هو شاي أرجنتيني يسمى ماتي.يعود للعمل مرة أخرى بعد راحة قيلولة، وعادة ما يخصص المساء للمراسلات.هناك العديد من القصص عن أفعال التواضع واللطف التي قام بها البابا فرانسيس قبل (وبعد) ترقيته البابوية. حتى أنه ألقى محادثة TED حول هذا الموضوع، داعيًا إلى "التضامن" و"العمل الجماعي" و"نشر الحنان".يبدو أن البابا فرانسيس يواصل ممارسة ما يعظ به. قبل أن يتوجه إلى الطابق العلوي للذهاب إلى الفراش، يتأكد من أنه شخصيًا يشكره ويطمح له بقضاء ليلة سعيدة للحرس السويسري وأمن الفاتيكان وموظفي الفندق.وقت نوم البابا فرانسيس حوالي الساعة 9 مساءً كل ليلة. بمجرد أن يستقر، يحب القراءة لمدة ساعة.بخلاف الكتاب المقدس والنصوص الدينية الأخرى، فهو من محبي دوستويفسكي وجيرارد مانلي هوبكنز، وقد قرأ "الخطيبون" لأليساندرو مانزوني مرارًا وتكرارًا.