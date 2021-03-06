بعد ظهورها بـ«جمبسوت» جرئ.. أبرز إطلالات عبير صبري المثيرة للجدل

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة برفقة زوجها.وأطلت عبير صبري في آخر ظهور لها بشكل جريء وأنيق، ارتدت خلاله "جمبسوت" مكشوف الأكتاف والصدر بشكل جلد التعبان الأبيض مع الأسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجا هادئا الذي أبرز جمالها.- إطلالات لها أثارت الجدلوكانت الفنانة قد أثارت موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، برفقة زوجها، وظهرت عبير صبري، في الصور بإطلالتها الجريئة وهي ترتدي لباس البكيني ذات اللون الأسود، وانتقد بعض المتابعين إطلالتها موجهين لها انتقادات حادة، في حين أبدى البعض إعجابهم الشديد بها وبجمالها.وتتميز عبير صبري بالاطلات الجريئة التي تبرز جمالها، وغالبا ما تفضل اللون الأسود في إطلالتها.- تسريحات شعرهادائما ما تبتعد عن التكلف في اختارتها لتسريحة شعرها فهي دائما ما تفضل الشعر الانسيابي المنسدل، والشعر الطويل، ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات عبير صبري.