محكمة أمريكية تبرئ ناشطة فلسطينية من تهمة التشهير بمجندة إسرائيلية

أصدرت محكمة في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قرارا لصالح الناشطة الفلسطينية، سهير نفال، برفض دعوى قضائية تقدمت بها المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريبيكا رام؛ لإسكاتها واتهامها بالتشهير بها.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، أن القاضي الأمريكي حكم ضد المجندة الإسرائيلية برفض الدعوى، ضمن قانون يعاقب على "انتقاد إسرائيل" بالسجن لمدة عام، ورفض التعويض المادي الذي طالبت به رام ويصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي.وكانت نفال قد نشرت صورة عبر موقع "الفيسبوك" عام 2018، جمعت فيها الشهيدة المسعفة رزان النجار، التي استشهدت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بزيها الطبي، والمجندة رام التي تحمل السلاح، وأعربت عن رفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وتعد سهير نفال ناشطة في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الحركات النشطة على مستوى الجامعات والشركات الأمريكية، وحققت الكثير من الإنجازات لصالح القضية الفلسطينية خلال الأعوام الماضية.