الفلبين تتسلم 38 ألفا و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

أعلن كارليتو جالفيز كبير مسئولي برنامج شراء اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في الفلبين، أن بلاده ستتلقى غدا الأحد جرعات إضافية من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية (أسترازينيكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد.وقال جالفيز - في تصريحات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن 38 ألفا و400 جرعة من اللقاح ستصل إلى الفلبين حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي على متن طائرة تجارية.وأوضح أن هذه الجرعات تأتي جزءًا من تعهد مبادرة (كوفاكس) العالمية، التي تقودها منظمة الصحة العالمية بتقديم 525 ألفا و600 جرعة مبدئية إلى الفلبين، كجزء من التزامها بإعطاء البلاد 4.5 مليون جرعة من اللقاحات بحلول شهر مايو القادم.كما تتوقع الفلبين تلقي ما يصل إلى 9.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" على مدار هذا العام من خلال "كوفاكس"، الذي تعهد بضمان حصول البلدان النامية على اللقاحات المرغوب فيها لمكافحة الجائحة بين سكانها.إلى جانب ذلك، عقدت الحكومة الفلبينية مؤخرا صفقات لشراء 17 مليون جرعة لقاح، بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومات المحلية، مع توقع وصولها إلى البلاد في وقت لاحق من هذا العام.