طلاب عن الفيزياء: كان بها بعض الصعوبات
السبت 06/مارس/2021 - 12:39 م
إيمان ماهرطباعة
مع بداية امتحان الفيزياء شعر الطلاب ببعض الصعوبات في الامتحان، إذ أن البعض لم يكمل الامتحان لانتهاء الوقت، وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات "للدستور"، الامتحان كان فيه تفكير وسؤال المعادلة البيانية انا عملتها جبريا ونسيت ارسمها بيانيا.
بينما قال شمس صابر "أن السيستم كان يعمل بشكل جيد ولكن كان هناك بعض الصعوبات وخصوصا المعادلة البيانية التي اضطررت أن اتركها".
وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط، وبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة 45 دقيقة هي زمن الامتحان وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا، وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.
بينما قال شمس صابر "أن السيستم كان يعمل بشكل جيد ولكن كان هناك بعض الصعوبات وخصوصا المعادلة البيانية التي اضطررت أن اتركها".
وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط، وبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة 45 دقيقة هي زمن الامتحان وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا، وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.