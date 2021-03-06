طلاب عن الفيزياء: كان بها بعض الصعوبات

مع بداية امتحان الفيزياء شعر الطلاب ببعض الصعوبات في الامتحان، إذ أن البعض لم يكمل الامتحان لانتهاء الوقت، وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات "للدستور"، الامتحان كان فيه تفكير وسؤال المعادلة البيانية انا عملتها جبريا ونسيت ارسمها بيانيا.بينما قال شمس صابر "أن السيستم كان يعمل بشكل جيد ولكن كان هناك بعض الصعوبات وخصوصا المعادلة البيانية التي اضطررت أن اتركها".وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط، وبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة 45 دقيقة هي زمن الامتحان وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا، وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.