تحت مظلة التأمين الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عملية استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر 57 عاما.وقالت هيئة الرعاية الصحية إن العملية تعد من العمليات الدقيقة ذات المهارات الفائقة التى تتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر بالدم لنسب عالية مع آلام متكررة بالصدر ( ذبحات صدرية متكررة ) فتم حجزه، وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة والتي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وانسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن، وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شرايين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقرة ويتلقى عناية فائقة بعناية جراحات القلب.وأضافت الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريين وأطباء القلب والصدر والتخدير الدكتور السيد فياض استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور بيير ظريف استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر، ود. محمد عبد الفتاح اخصائي جراحة القلب والصدر، د.احمد وردي اخصائي جراحة القلب والصدر، د. يوحنا ادوار أخصائي جراحة القلب والصدر، أحمد علي اخصائي ماكينة القلب، بمعاونة فريق التمريض المميز بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.