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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أبطال الروايات الناقصة».. مختارات شعرية جديدة للشاعر محمود قرني

السبت 06/مارس/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
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صدرت عن دار "الأدهم" للطباعة والنشر بالقاهرة، مختارات شعرية تحت عنوان "أبطال الروايات الناقصة" للشاعر محمود قرني، في 314 صفحة من القطع المتوسط، تضمنت مقدمة كتبها قرني تحت عنوان "كلمة ليست ضرورية".

وبدت تلك المقدمة كأنها تمهيد غير مباشر لكشف طبيعة التجربة الشعرية التي تضمنتها المختارات تعبيرا عن انشغالات شاعرها الذي قدم الكثير من السجالات النظرية حول إعادة النظر في وظيفة الشعر تاريخيا، وعلى نحو أخص ملامح تلك الوظيفة في تصورات ما بعد الحداثة.

ويعد محمود قرني واحدا من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في مصر والعالم العربي، غير أن ديوانه الأول "حمامات الإنشاد" لم يصدر إلا في العام 1996 ثم توالت إصداراته الشعرية والنظرية حتى بلغت عشرة دواوين وخمسة كتب.

ومن دواوينه "هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، الشيطان في حقل التوت، قصائد الغرقى، لعنات مشرقية"، وكان الشاعر قد أصدر آخر دواوينه في العام 2019 عن دار "الأدهم" أيضا تحت عنوان "ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي".

ويقول الناقد الدكتور يسري عبد الله: يمثل الخطاب الشعري للشاعر محمود قرني وعيا جديدا بالقصيدة العربية، وسعيا جماليا لصوغ مختلف لقصيدة النثر، بما تحويه من تنوع وفرادة، ومحاولة دؤوب لمغادرة السياقات القديمة كلها، وبما يعني مغادرة الجبن العقلي، والاستسلام للجاهز، والموروث".

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