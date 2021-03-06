طبقًا للقانون.. مراكز بلازما الدم تتحمل مسئولية أي ضرر يمس المتبرع

جاء مشروع قانون الحكومة الخاصة بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ليحسم مسألة تحمل المسئولية حال حدوث أي ضرر للمتبرع بالدم.ونصت المادة (14) من مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه المجلس بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.ووفقا للمادة "11"، يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.وتنص المادة "17" على أنه يجب على جميع المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.