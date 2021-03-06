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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكلفة 2 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة

السبت 06/مارس/2021 - 12:33 م
مشروع خط غاز مدينة
مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة
سيد الابنودى
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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة الجارى إنشاؤه بطول 120 كم وقطر 32 بوصة، ممتدًا من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه.

وخلال الجولة أكد الملا أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة فى التوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة الطموح فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها، وتنفيذًا لخطة امداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التي تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح الملا أن الخط الجديد سيعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أوالتجمعات السكنية والسياحية بالمدينة، وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة، ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجاري تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة والذي سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالإسكندرية، كما يشمل إنشاء محطتي تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى وشركة بتروجت بالتعاون في تنفيذ مشروع خطى العلمين وبرج العرب.

واطلع الملا خلال الجولة على معدلات تقدم الأعمال وماتم إنجازه في المشروع، ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والعمل على انهاء اعمال التركيبات والتعديات اللازمة للخطوط بما يسمح بالانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخط ايذانًا ببدء امداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى.

وشدد الملا على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتباع كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية بمواقع العمل للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ 38 تعدية حفر افقى و50 تعدية حفر مكشوف وأعمال حفر صخرى باطوال 40 كيلو متر وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر مكعب وإزالة تباب بكمية 20 ألف متر مكعب وإنشاء 10 غرف بلوف.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر صلاح رئيس جاسكو والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس احمد محمود نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط والمشروعات.

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