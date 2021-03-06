3439 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 3 آلاف و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 591 ألفًا و138 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم السبت، أن 160 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 535 ألفًا و350 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 43 ألفا و323 حالة، أو ما يمثل 3ر7% من إجمالي عدد المصابين.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و465 وفاة.